Wien: Der lange Weg zur Klima-Musterstadt

Klimaneutralität

Bis 2040 sollen in Wien nicht mehr klimaschädigende Treibhausgase ausgestoßen werden, als auf natürliche Weise, etwa durch Wälder, gebunden werden.

Treibhausgasbudgets

In diesen wird vorgeschrieben, wie viele Tonnen CO 2 -Äquivalente jeder Sektor (Verkehr, Energie, Landwirtschaft etc.) im kommenden Jahr ausstoßen darf.

Klimawandelanpassung

Mehr Grün in der Stadt, kluge Stadtplanung und der Schutz der Artenvielfalt sollen die bereits spürbaren Auswirkungen der Erderhitzung abfedern.