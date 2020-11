Wiener Neos: Bettina Emmerling folgt Wiederkehr als Klubchefin

Bettina Emmerling ist neue Klubobfrau der Wiener Neos. Die bisherige Stellvertreterin folgt auf Christoph Wiederkehr, der in der rot-pinken Stadtkoalition das Amt des Vizebürgermeisters und Bildungsstadtrats übernimmt. Die Entscheidung für Emmerling, die Bildungssprecherin bleibt, sei in der Klubsitzung am Freitag einstimmig gefallen, teilte die Partei mit.