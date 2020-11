Rot-Pink in Wien: Der Neos-Stadtrat im Check

Die Einführung eines Ethikunterrichts für alle Schüler, der sich nun im Regierungsprogramm wiederfindet, forderte der bisherige SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky immer wieder vom Bund ein.

Mit den Neos einigte sich die SPÖ nun aber auf einen weiteren Schritt: Da die Stadt den Ethikunterricht nicht eigenständig in den Lehrplan aufnehmen kann, werden in einem Pilotprojekt die inhaltlichen Aspekte des Ethikunterrichts in der Pflichtschule erarbeitet. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Polytechnischen Schule. Eng verzahnt ist das Vorhaben mit der politischen Bildung, die Neos und SPÖ in den Wiener Bildungseinrichtungen forcieren wollen.

Schulen mit besonderen Herausforderungen

Unter Czernohorszky wurden bereits viele Maßnahmen in Angriff genommen, um Pflichtschulen mit besonderen sozialen Herausforderungen - gern Brennpunktschulen genannt - zu unterstützen. Um das pädagogische Personal zu entlasten und den Schülern bessere Bildungschancen zu ermöglichen, setzte man auch schon bisher auf den Einsatz zusätzlicher psychosozialer Fachkräfte und auf Sprachförderung.

Dieser Weg wird nun konsequent fortgesetzt bzw. verstärkt. Wobei auf Initiative der Neos sogenannte Schulentwicklungsexperten eingesetzt werden, die die betreffenden Schulen begleiten. SPÖ und Neos einigten sich auf mehr Mittel, um den Schulen unter anderem ein jährliches Sonderbudget zur autonomen Verwendung zukommen zu lassen.