Der rot-pinke Deal: Strenge Regeln für Klimaschutz, mehr Geld für Bildung

Gegenüber dem Bund will sich die neue Stadtregierung für einen Ethikunterricht einsetzen. Denn das Wissen über die verschiedenen Religionen und die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen trage zum gegenseitigen Verständnis in einer pluralistischen Gesellschaft bei.

Da die Stadt aber keinen Ethikunterricht in den Lehrplan aufnehmen kann, werden in einem Pilotprojekt die inhaltlichen Aspekte des Ethikunterrichts in der Pflichtschule erarbeitet.

Ausgebaut werden sollen die städtischen Kindergartenplätze sowie die Sprachförderung für Kindergartenkinder mit nicht-deutscher Muttersprache.

3. Klimaschutz

Das wohl spannendste und ambitionierteste Kapitel, das deutlich von den Konzepten der Neos geprägt ist. Bis 2040 will die Stadt CO 2 -neutral werden. Ein Vorhaben, das erstmals in einem eigenen Klimaschutzgesetz festgeschrieben wird, um eine Verbindlichkeit zu ermöglichen.

Für die praktische Umsetzung gibt es ab dem Budgetvoranschlag 2022 jährlich ein eigenes Klimabudget, bei dem es sich eigentlich um ein Treibhausgas-Budget handelt. Es gibt vor, „wie viel Treibhausgas-Emissionen maximal ,ausgegeben‘ – und damit ausgestoßen – werden dürfen, damit ein ,Nulldefizit‘ beim Klimaschutz erreicht wird“, wie es im Programm heißt.