Subventionen für Islam-Vereine: Wiener FPÖ fordert U-Kommission

Die Wiener FPÖ will mittels Untersuchungskommission im Gemeinderat die „finanzielle Unterstützung der Stadt an islamische Vereine durchleuchten“. Weil der freiheitliche Klub nach der Wien-Wahl deutlich schrumpft, braucht die FPÖ allerdings Unterstützung für ihr Anliegen: Noch-Vizebürgermeister Dominik Nepp appelliert deshalb an die ÖVP, den Antrag mitzutragen. Von den Stadt-Türkisen kommt allerdings postwendend eine Absage.

Vor dem Hintergrund der Operation Luxor, die Vereine und Personen zum Ziel hatte, die mit der Muslimbruderschaft und der Hamas in Verbindung stehen sollen, wollen die Freiheitlichen aber noch mehr Anliegen durchbringen. "Wir brauchen in Wien eine Aktion scharf gegen islamische Vereine, Moscheen, Kindergärten und Schulen", so Nepp - der einmal mehr auch die Auflösung der Islamischen Glaubensgemeinschaft fordert. "Die Islamisten-Nester gehören ausgeräuchert", sagt er.