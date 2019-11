FPÖ fordert IGGÖ-Auflösung, Erfolgsaussichten sind aber gering

Dass diese (zum Teil bereits IGGÖ-intern geahndeten Fälle) ausreichen, um die Glaubensgemeinschaft aufzulösen, bezweifelt Verfassungsrechtler Heinz Mayer aber: "Die IGGÖ kann als Dachverband nicht für etwaige Schieflagen in einzelnen Kultusgemeinden belangt werden." Aufgelöst werden könne sie bloß, wenn sie selbst zu strafbaren Handlungen auffordern oder solche unterstützen würde.

Eine Auflösung einer Glaubensgemeinschaft sei aber noch nie vorgekommen, sagt Mayer. Laut Innenministerium ist die IGGÖ auch Ansprechpartner für Sicherheitsbehörden.

„FPÖ-Ablenkungsmanöver“

„Die Vorwürfe der FPÖ entbehren jeder Grundlage und sollen bloß von eigenen Skandalen ablenken“, heißt es indes bei der IGGÖ. So habe Vural etwa an besagter Konferenz in Köln teilgenommen, um dort gegenüber der türkischen Religionsbehörde Diyanet auf eine Lösung des Atib-Imam-Problems zu drängen. (Die Geistlichen der Türkisch-Islamischen Union Atib müssen Österreich wegen des Auslandsfinanzierungsverbots sukzessive verlassen - wie auch der Verfassungsgerichtshof bestätigte. Die Konferenz in Köln fand aber vor der VfGH-Entscheidung statt.)

Nach der Konferenz war Kritik an Vural laut geworden, weil auch Ibrahim El-Zayat, der Chef der Islamischen Gemeinde in Deutschland - die vom deutschen Verfassungsschutz als Tarnverein für die Muslimbruderschaft eingestuft wird, auf der Gästeliste gestanden hatte. Dessen Anwesenheit unter rund 230 Teilnehmern habe für Vural aber keinerlei Bewandtnis gehabt, erklärt IGGÖ-Sprecher Rusen Timur Aksak.

Kleinpartei will FPÖ auflösen lassen

Der Plan, in den Bundesländern „würdige Räumlichkeiten samt Moschee zu etablieren, ist zudem nicht nur rechtens, sondern auch dringend notwendig, um den Islam in Österreich transparenter zu machen", betont Vural. Jahrelang habe man sich "bei den Muslimen beschwert, sie würden nur in ihren Hinterhof-Moscheen bleiben. Aber wenn man würdige Moschee-Bauten anstrebt, die die Hinterhöfe obsolet machen, passt es gewissen Kreisen auch nicht", sagt der IGGÖ-Präsident.