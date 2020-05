Omar Al-Rawi: "Ich werde nie ein Muslimbruder sein"

Die freiheitlichen Angriffe überraschen Al-Rawi nicht. Jemand, der sich erfolgreich für Integration einsetze, sei der FP "prinzipiell ein Dorn im Auge". Dort sei es "en vogue, über Muslime herzuziehen", die FP arbeite mit Hetze und Unwahrheiten.

Er sei keineswegs dem religiös-fundamentalistischen Lager zuzuordnen, versichert Al-Rawi. "Ich bin zwar praktizierender Moslem – ich esse kein Schweinefleisch, trinke keinen Alkohol und halte den Ramadan ein. Aber das bedeutet nicht, dass ich wertkonservativ bin. Ich bin liberal – es gibt auch linke Muslime." Nachsatz: "In jedem Menschen stecken mehrere Identitäten. Ich bin zum Beispiel SPÖler, Gewerkschafter, Wiener, Araber, Europäer und Rapidler."

Dass es SPÖ-intern Kritik an seiner Person gibt – wie eine Aussendung des Vereins "Soziales Österreich – Die Linke Demokratische Alternative" unter Verwendung des SP-Logos glauben machen will – bezweifelt Al-Rawi. Und auch der SP-Rathausklub distanziert sich von dem Verein. Mit diesem stehe man in keinem Nahverhältnis, sagt Sprecher Tom Woitsch.