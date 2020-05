Schutz vor IS-Terror in Schule und Kindergarten

Junge Menschen aus Österreich, die in Syrien in den Krieg ziehen und Moscheen, in denen sogenannte Gotteskrieger rekrutiert werden sollen – Extremismus in Zusammenhang mit der Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) und vergleichbaren Gruppierungen macht zurzeit Schlagzeilen. Mit einem "Netzwerk zur Deradikalisierung und Prävention" will die Stadt Wien der problematischen Entwicklung nun entgegenwirken. Unter der Koordination der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) wird ein Früherkennungssystem in Schulen, Jugendzentren, Lehrwerkstätten und sogar in Kindergärten installiert.

Das Netzwerk bietet Schulungen für Pädagogen und Jugendarbeiter an. Das Angebot ergeht unter anderem an pädagogische Hochschulen und an den Stadtschulrat. "Es geht darum, zu erkennen, was noch pubertäres Verhalten oder Provokation ist und wo Extremismus beginnt", erklärt SPÖ-Landtagsabgeordnete Tanja Wehsely, Obfrau der Wiener Jugendzentren. Denn mit dem Auftreten der IS und ihren Rekrutierungsbemühungen gebe es "eine qualitative Veränderung des Phänomens Extremismus in Wien", betont der grüne Jugendsprecher Senol Akkilic. "Das wird zu einer Jugendkultur."