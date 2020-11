Kein Amt mehr für Grünen-Chefin Birgit Hebein

Was sich bereits abgezeichnet hat, ist nun eingetroffen: Die scheidende Wiener Vizebürgermeisterin und Grünen-Chefin Birgit Hebein wird im grünen Rathausklub keine wesentliche Rolle spielen.

Die drei zu vergebenden Posten in der künftigen Oppositionspartei gehen an den bisherigen Planungssprecher Peter Kraus und die Queriensteigerin Judith Pühringer (sie werden nicht amtsführende Stadträte) sowie an David Ellensohn (er bleibt Klubchef). Das ist das Ergebnis der grünen Klubsitzung vom Montag.

Die mittlerweile 16 Mitglieder des grünen Klubs haben diese Entscheidung mit Mehrheit getroffen. Was den Klubchef betrifft, ist das Prozedere damit auch schon abgeschlossen.

Bei den nicht amtsführenden Stadträten ist es etwas komplexer. Der Parteirat (ein Gremium, in dem neben den grünen Gemeinderäten Vertreter der Bezirke, der Teilorganisationen und aus der Bundespartei sitzen) muss Kraus und Pühringer noch bestätigen.

Hebein: "Nehme Entscheidung zur Kenntnis"

Hebein nehme die politische Entscheidung, sie "als Klubobfrau nicht gewählt zu haben, zur Kenntnis", heißt es in einer Ausendung. „Wir werden jetzt niemandem den Gefallen tun, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Rot-Pink bekommt keine Schonfrist, sie können mit starken Grünen rechnen.“