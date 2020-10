Angezählte Grünen-Chefin Birgit Hebein hält Türen für SPÖ offen

Bei Maria Vassilakou hat es exakt 24 Tage gedauert. So lange brauchten die Grünen, bis nach dem Debakel bei der Nationalratswahl 2017 offen der Rücktritt der damaligen Wiener Front-Frau verlangt wurde. Ihre Nachfolgerin Birgit Hebein ist also wohl noch in der Schonfrist.

Doch auch Hebein könnte bald mit derartigen Forderungen konfrontiert sein. Zwar hat sie als Spitzenkandidatin den Grünen ihr historisch bestes Ergebnis bei einer Wien-Wahl beschert.

Doch sie hat auch eine historische Niederlage zu verantworten: den Rauswurf aus der Stadtregierung.