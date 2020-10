Michael Ludwigs pinkes Experiment

Was sind die inhaltlichen Übereinstimmungen?

Ludwig strich am Dienstag vor allem den Konsens in gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragen hervor. Auch in den Bereichen Bildung und Klimaschutz konnte man sich offenbar schon bei den Sondierungen in der Vorwoche verständigen.

Und was sind mögliche Stolpersteine?

Während Ludwig unverbindlich von einer „Zukunftskoalition“ spricht, wünscht sich Wiederkehr eine „Reformkoalition“. Fraglich ist, wie weit die, seit 1945 fast allmächtig regierende SPÖ Reformen zulässt – allen voran beim Thema Transparenz, das Wiederkehr am Dienstag einmal mehr klar hervorstrich.