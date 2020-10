Live: Wiener SPÖ tritt mit Neos in Koalitionsverhandlungen ein

Die Wiener SPÖ wird mit den Neos in Koalitionsverhandlungen eintreten, damit ist Rot-Grün in Wien nach zehn Jahren - voraussichtlich - am Ende. Das wurde dem KURIER im liberalen Rathausklub kurz vor der geplanten Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig nach dem roten Landesparteivorstand bestätigt.

Da die ÖVP nach den Sondierungen in der vergangenen Woche de facto bereits aus dem Rennen war, mussten sich die Sozialdemokraten zwischen ihrem bisherigen Partner, den Grünen, und den Neos entscheiden.