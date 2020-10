Wiener Koalitionspoker: Das Dilemma des Michael L.

Was gegen die Grünen spricht

Mit ihrer Verkehrspolitik sind die Grünen (und Hebein im Speziellen) vielen SPÖ-Funktionären in den großen Flächenbezirken ein Dorn im Auge. „Dort ist in den vergangenen zehn Jahren eine regelrechte Grün-Aversion entstanden“, sagt der Experte. Die Bedenken der Floridsdorfer, Simmeringer und Donaustädter Genossen kann Ludwig nicht so ohne Weiteres vom Tisch wischen: „Die SPÖ-Vertreter der Flächenbezirke haben Ludwig schon zweimal in den Sattel geholfen: Bei der Kampfabstimmung um die Häupl-Nachfolge 2018 und auch jetzt bei der Wahl, wo es gerade in diesen Bezirken starke Zugewinne für die SPÖ gab“, analysiert Hofer.