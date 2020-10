Rot-Pink in Wien: Die Emanzipation des Michael Ludwig

Ludwig hat sich mit der Entscheidung nicht nur von seinem Kult-Vorgänger Michael Häupl emanzipiert und (vielleicht) das politische Ende von Birgit Hebein eingeläutet. Er hat mit der völlig neuartigen Koalition - Ludwig nennt sie eine "sozial-liberal Fortschrittskoalition" - auch klargemacht, dass er als Wiener Bürgermeister seine eigene Geschichte schreiben will.

Dass er das noch dazu zu einem guten Preis machen kann, wird Ludwig wohl in seiner Entscheidung bestärkt haben: Die SPÖ sei sechs Mal so stark wie die Neos, richtete er dem pinken Parteichef Christoph Wiederkehr gleich via Medien aus. Die Neos wissen, was sie erwartet.