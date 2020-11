Grüner Machtkampf: Für Birgit Hebein ist Mitte November Showdown

Spätestens übernächste Woche werden bei den Wiener Grünen die Karten auf den Tisch gelegt. Wie der KURIER aus der Partei erfahren hat, wird grün-intern voraussichtlich am 16. November entschieden, wer im Rathaus welche Funktion bekommt. Bis 24. November muss das ohnehin klar sein, denn da findet die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats statt.

Gepokert wird um drei Posten: den Klubchef und zwei nicht amtsführende Stadträte. Und um die politische Zukunft der umstrittenen Parteichefin Birgit Hebein.

Die wichtigste Spielregel lautet: Wer eine dieser Positionen will, der muss laut Parteistatut vom Rathausklub in die Funktion gewählt werden. Oder genauer gesagt: von neun seiner Mitglieder. Denn das ist die Mehrheit in der mittlerweile 16-köpfigen grünen Fraktion.