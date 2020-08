Judith Pühringer: „Autofreie City ist Vorbild für andere Räume in Wien“

Das geplante Fahrverbot in der Innenstadt werde „Vorbildcharakter für andere Räume in Wien“ haben, zeigt sie sich überzeugt. „Die autofreie Innenstadt ist ein mutiges und innovatives Projekt. Es geht um eine gerechtere Verteilung von Platz.“

Neue Jobs in Umweltbranche

Gerechtigkeit, so Pühringer, die sei auch am Arbeitsmarkt nötig – womit die Quereinsteigerin bei ihrem Spezialgebiet angelangt ist. Pühringer hat in den vergangenen Jahren mit sozialen Unternehmen gearbeitet, die langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen und beraten.

„Frauen sind am Arbeitsmarkt durchgängig diskriminiert. Alles, was wir jetzt in den Arbeitsmarkt investieren, muss dafür sorgen, dass Frauen gleiche Bedingungen vorfinden“, sagt sie.