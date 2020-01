Arbeitsmarktexpertin und Klimaaktivist wollen auf die Grüne Liste für die Gemeinderatswahl

Die Wiener Grünen haben offiziell zwei Personen mit Ambitionen auf einen Platz auf der Liste für die Gemeinderatswahl präsentiert: Wie am Mittwoch bekannt wurde, stellen sich Judith Pühringer und Laurin Pollesböck am 15. Februar dem Votum der grünen Basis. Insgesamt sind es 49 Bewerber.

Das weiß man über Judith Pühringer. Sie kandidiert dem Vernehmen nach für den dritten Listenplatz. Dass die Wiener Grünen für diesen Rang eine Quereinsteigerin im Ärmel haben, war im Vorfeld durchgesickert - der KURIER berichtete. Sie hat 15 Jahre mit sozialen Unternehmen gearbeitet, die langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen und beraten. Die studierte Betriebswirtin findet, dass es eine neue Formel der Arbeit brauche: denn Arbeite sei auch Sorgearbeit, Freiwilligenarbeit und Arbeit an einem selbst. Für Wien möchte sie umsetzen, dass Menschen mit niedrigen Integrationschancen im Arbeitsmarkt bessere Angebote bekommen.

Das weiß man über Laurin Pollesböck: Der 23-Jährige ist Chemie-Stundent und Klimaaktivist bei Fridays for Future. "In einem behüteten Akademikerhaushalt auf einem ehemaligen Bauernhof aufgewachsen, spielten soziale und ökologische Denkweisen seit meinen Kinderjhahren eine große Rolle, worauf ich bei der Gründung der Jungen Grünen Linz für kurze Zeit erste politische Erfahrung sammelte", schreibt er in der Presseunterlage.