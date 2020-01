Frist für Kandidatur endet: Grüne stellen sich für Wien-Wahl auf

In knapp einem Monat bestimmen die Wiener Grünen auf ihrer Landesversammlung im Austria Center ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Wer einen Platz auf der Liste ergattern will, muss sich bis spätestens Freitagmittag bewerben.

Bereits fix vergeben ist die Poleposition: Vizebürgermeisterin Birgit Hebein wird die Partei an vorderster Front in die Wahl führen. Denn die Basis hat Hebein bereits im November 2018 in einem separaten Wahlgang zur Spitzenkandidatin gekürt.