Grüner Generationenwechsel: Nach Vassilakou geht Chorherr

Nur eine Woche nachdem Maria Vassilakou ihren Abgang terminisierte, zieht sich der nächste grüne Spitzenfunktionär zurück: Partei-Urgestein Christoph Chorherr verlässt rund um den Jahreswechsel den Wiener Gemeinderat – um Bäcker zu werden. „Es müssen neue Kräfte die Geschicke der Wiener Grünen leiten“, verkündete Chorherr am Montag. Er wird nicht der Einzige bleiben, der für eine neue Generation Platz macht.

„Für uns Wiener Grüne beginnt jetzt eine neue Phase“, erklärte der 57-Jährige per Video. Er denke schon „sehr, sehr lange“ nach, wann für ihn der Punkt erreicht sei, seine Phase nach 27 Jahren in der Kommunalpolitik zu beenden. Der scheidenden Vizebürgermeisterin streut Chorherr Rosen: Die vergangenen acht Jahre, in denen er mit ihr arbeitete, seien die schönste Zeit seiner Karriere gewesen. Chorherr war es auch, der Vassilakou den Aufstieg im Rathaus ebnete: Im Zuge parteiinterner Flügelkämpfe zog er sich 2004 als Klubobmann zurück und brachte sie in Stellung.