Wiener Grüne: Ewa Dziedzic kandidiert nicht als Listenerste

Die Gerüchte um Ewa Dziedzic haben sich nicht bewahrheitet: Die grüne Bundesrätin, die als Anwärterin auf die Spitzenkandidatur galt, bewirbt sich nicht für den Posten. Das hat sie per Facebook-Video bekannt gegeben.

Wie berichtet, hatte Dziedzic in den letzten Tagen mit einer Kandidatur geliebäugelt. Damit bleibt es vorerst bei zwei Kandiaten: Dem jungen Gemeinderat Peter Kraus und dem langjährigen Rathaus-Klubchef David Ellensohn. Kraus hatte sich am Sonntag als erster aller kolportierten Bewerber aus der Deckung gewagt und seine Kandidatur per Online-Video bekannt gegeben. Am Donnerstag zog Ellensohn bei einer Pressekonferenz nach.

Offen ist derzeit noch, ob die bisherige Front-Frau Maria Vassilakou wieder antritt. Sie hat sich bisher nicht dazu geäußert.