Wiener Grüne: Auch David Ellensohn tritt als Spitzenkandidat an

Der zweite Kandidat im Rennen um die grüne Nummer eins steht fest: David Ellensohn gab am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz bekannt, für den ersten Platz auf der Liste für die Nächste Gemeinderatswahl zu kandidieren. Diese findet laut Plan 2020 statt.

"Ja, ich werde kandidieren"

Seine Kandidatur begründet der Politiker so: "Weil ich glaube, dass ich es am besten kann". Außerdem beansprucht Ellensohn den Stadtratsposten für sich. Und Ellensohn weiter: "Wer Wahlkampf führt, sollte auch die Nummer-1-Funktion haben".

Ellensohn wurde schon länger nachgesagt, an dem Sessel der Vizebürgermeisterin und bisherigen Spitzenkandidatin Maria Vassilakou zu sägen. Ob auch sie sich bewirbt, ist offen. Sie hat sich bisher nicht zu dieser Frage geäußert.

Fix ist dagegen, dass ein Konkurrent Ellensohns Peter Kraus heißt. Der 31-jährige Gemeinderat, der als Vertrauer Vassilakous gilt, wagte sich am Sonntag als erster aller kolportierten Bewerber aus der Deckung. Er gab seine Kandidatur per Online-Video bekannt. Wie berichtet, überlegt auch Bundesrätin Ewa Dziedzic eine Kandidatur. Sie will ihre Entscheidung am Freitag bekannt geben.