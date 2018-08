Peter Kraus: „Gehöre einer neuen Generation von Grünen an“

Nicht nur Parteimitglieder dürfen diesen Mal den Spitzenkandidaten mitwählen, sondern alle Stadtbewohner, die sich für 15 Euro online registrieren. Wie gut ist Ihre Kriegskasse dotiert?

Ich mache alles mit keinem oder sehr wenig Budget, vor allem mit Ehrenamtlichen. Das ist die beste Alternative zu den Großspendern von Sebastian Kurz.

Für den Fall, dass Sie das Auswahlverfahren gewinnen: Beanspruchen Sie dann den grünen Stadtratsposten für sich?

Wir werden nach November entscheiden, was am besten für den grünen Wahlerfolg ist.

Der linke Flügel wirft Vassilakou vor, zu viele Kompromisse mit der SPÖ einzugehen. Wo stehen Sie in diesem Richtungsstreit?

Wir müssen uns für die Erfolge der vergangenen Jahre – wie der 356 Euro-Jahreskarte – nicht verstecken. In Zukunft brauchen wir eine mutigere Vision, wofür progressive, grüne Politik steht. Das sind aus meiner Sicht drei Themen: Leistbares Wohnen, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und wie die Welt aussieht, in der die künftigen Generationen leben. Da brauchen wir mutigere Antworten.

Das bedeutet mehr Konflikte mit der SPÖ?

Es geht nicht um mehr Konflikte mit der SPÖ, sondern darum, aus eigener Kraft Ideen zu formulieren. Mir ist sehr recht, wenn wir nicht nur die SPÖ, sondern die ganze Stadt bewegen.

Die SPÖ hat immer wieder Verschärfungen bei der Mindestsicherung forciert – etwa eine Wartefrist für Zugezogene. Würde das für Sie ein Ende der Koalition bedeuten?

Mit mir wird es so etwas nicht geben. Die ganze Diskussion läuft falsch. Wir sollten uns eher überlegen, wie wir jenen, die ihr Leben nicht aus eigener Kraft bestreiten können, mehr Chancen geben können. Ich will nicht, dass wir als progressiv denkende Menschen bei diesem negativen Wettbewerb nach unten mitmachen.

Und wenn die SPÖ nicht mitspielt?

Wir werden sie mit guten Argumenten überzeugen, dass das kein sozialdemokratischer Weg ist.

Junger Rathaus-Kenner

Peter Kraus (31) wuchs in Niederösterreich auf und kam zum Zivildienst nach Wien. 2010 wurde der Volkswirt in der Brigittenau grüner Bezirksrat. Parallel dazu übernahm er die Funktion des stv. Büroleiters von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Seit 2013 engagiert sich Kraus als Sprecher der Grünen Andersrum Wien in der lesbisch-schwulen Community. Nach der Wien-Wahl 2015 zog er in den Gemeinderat ein.