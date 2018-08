Grüne Kandidatenwahl: Konkurrenz für Peter Kraus lauert

Einen fixen und einen inoffiziellen Bewerber als grüne Nummer eins gibt es bereits. Der Gemeinderat Peter Kraus machte schon am Sonntag öffentlich, dass er sich als Spitzenkandidat für die nächste Wien-Wahl bewirbt. Lediglich als Frage der Zeit gilt, bis das auch Klubchef David Ellensohn tut. Die beiden könnten allerdings noch weibliche Konkurrenz bekommen – wohl aber nicht von Maria Vassilakou.

Heute, Montag, startete das neue Auswahlverfahren zur Kür des Spitzenkandidaten – den erstmals nicht nur Parteimitglieder, sondern alle Stadtbewohner, die sich online registrieren, mitwählen dürfen.

Akribisch hat sich drauf offensichtlich der 31-jährige Kraus vorbereitet. Denn er machte seine Kandidatur per professionellem Online-Video öffentlich – mit dem er den langjährigen Klubobmann Ellensohn, der offenbar nichts Derartiges in petto hat, kalt erwischt hat. „Die Grünen brauchen eine Veränderung – vor allem was die inhaltliche Aufstellung betrifft“, deutet Ellensohn gegenüber dem KURIER seine Kandidatur an.

Äußern wolle er sich frühestens am Mittwoch, betont er. Da gerade alle Aufmerksamkeit auf Kraus gerichtet ist – am Dienstag, findet im Ateliertheater der Auftakt seiner Kampagne statt – bleibt Ellensohn strategisch gesehen auch nichts anderes übrig.