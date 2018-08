Wien: Ringen um grüne Nummer eins geht am Donnerstag weiter

Bis Freitag dürften zwei weitere Kandidaten im Rennen um den ersten Listenplatz bei den Wiener Grünen feststehen. Nachdem Gemeinderat Peter Kraus am Sonntag vorgeprescht war und seine Kandidatur per Online-Video bekannt gab,wollte sich Klubchef David Ellensohn frühestens am Mittwoch über eine etwaige Kandidatur äußern. Dem Vernehmen nach plant er nun für morgen, Donnerstag, eine Pressekonferenz.

Er selbst war bislang für keine Stellungnahme erreichbar. Dass Ellensohn antritt, gilt grün-intern nur mehr als Frage der Zeit.

Bundesrätin Ewa Dziedzic, die ebenfalls als Anwärterin auf die Spitzenkandidatur gehandelt wird, will am Freitag eine Erklärung abgeben. Sie bereite ein Video vor, sagt sie auf KURIER-Nachfrage.

Ob sich die bisherge Front-Frau Maria Vassilakou bewirbt, ist offen. Sie hat sich bisher nicht zu dieser Frage geäußert - in grünen Parteikreisen wird eher nicht mit ihrer Kandidatur gerechnet.