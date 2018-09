Maria Vassilakou geht – Neustart bei den Grünen

Maria Vassilakou kämpfte mit den Tränen. Sie meinte, dass das Universum doch mitunter eigenartige Geschichten parat halte. Am 4. September 1988 stand sie mit einem Koffer in Wien am Bahnhof – fast auf den Tag genau 30 Jahre später kündigte die gebürtige Griechin nun ihren Abschied von der Politik an. Mit dem „Rechnungsabschluss“ im kommenden Juni möchte sie ihren Hut nehmen. Es könnte etwas früher sein, denn im November wird bei den Wiener Grünen ein Nachfolger gewählt.

Als Grund für ihren Abgang gab Vassilakou an, dass sie für „Erneuerung stehe und nun bei sich selbst anfangen möchte“. Auch sei ihr (in sechs Monaten anstehender) 50. Geburtstag ein Anlass, um über das Leben zu sinnieren. Nun wolle sie ein neues Kapitel aufschlagen. Zwar nicht Teil ihrer Abschiedsrede, aber sicher ein Mitgrund für den Rückzug ist ihr teils schwieriges Verhältnis zur eigenen Parteibasis – ausgelöst durch ihr beharrliches Ja zum umstrittenen Heumarkt-Projekt und den Wortbruch nach der Wien-Wahl 2015, als sie entgegen ihrer Ankündigung trotz Verlusten im Amt blieb.

Zum Abschied zählte Vassilakou ihre Leistungen (vor allem die Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße und die 365-Euro-Jahreskarte) auf. Das Wort „Heumarkt“ nahm sie bezeichnenderweise nicht in den Mund. Sie betonte aber, dass sie bis zu ihrem Abschied weiterarbeiten möchte, etwa an der Citymaut, am Busbahnhof oder am Umbau der Argentinierstraße. „ Wien ist die großartigste Stadt der Welt, danke für acht Jahre an der Spitze“, sagte die Grüne.