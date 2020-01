Balanceakt: Skepsis gegenüber Blümels Wien-Ambitionen wächst

Finanzminister, Regierungskoordinator, Wahlkämpfer: Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel übt sich im noch jungen Jahr in vielen Rollen. Vielleicht in zu vielen, wie kritische Stimmen innerhalb der eigenen Partei sagen.

Die Skepsis an Blümels Engagement als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl wächst. Vor allem die Frage, wie es nach der Wahl weitergehen soll, treibt so manchen Funktionär um.

Doch von vorne: Gernot Blümel ließ allen Gerüchten zum Trotz nie einen Zweifel daran, dass er selbst für die Türkisen in Wien in den Ring steigen wird. Auch seit klar ist, dass er in der Bundesregierung die Mammutaufgabe des Finanzministers übernehmen soll, bekräftigte er seine Ambitionen – zuletzt etwa in einem „ZiB2“-Interview.