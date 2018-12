Wiener Grüne: Neuer Modus für Listenwahl beschlossen

Nach dem Findungsmodus für die Wahl des ersten Listenplatzes haben die Wiener Grünen in der Landesversammlung am Samstag auch das künftige Verfahren für die Erstellung der restlichen Listenplätze beschlossen. Statt einer Abstimmung in Blöcken kommt das "Single-Transferable-Vote"-System" zum Einsatz. Ähnlich wie die "Instant-Runoff"-Methode hat es quasi eine Stichwahl inkludiert.

Denn auch hier werden die Kandidaten von den Wählern gereiht. In der Auszählung werden nicht nur die erstgenannten Namen, sondern auch die dahinter aufgelisteten Personen berücksichtigt. Zur besseren Erläuterung haben die Grünen ein Video produziert, in dem das Prozedere veranschaulicht wird. Gezeigt wird das Verfahren anhand von Obstsorten.