Das steckt hinter dem "Steinwurf" bei der Akademikerball-Demo

Am Tag nach der - an sich friedlichen - Demonstration gegen den Akademikerball am Freitag sorgte ein Bericht der Kronen Zeitung für Aufregung: Die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ( Grüne) habe sich unter einer Gruppe von Demonstranten befunden, die einen Stein geworfen haben sollen.

Tatsächlich bestätigt die Wiener Polizei den Steinwurf: Es wurde ein Streusplitt-Stein - also ein Kieselstein - auf zwei Mütter, die einen Maturaball besuchen wollten, geworfen.

Die betroffene Frau soll sich nach dem Vorfall bei Polizisten beschwert haben. Die Beamten verrichteten ihren Dienst in der Nähe der Demonstrantengruppe, die nach der offiziellen Demonstration zum Volkstheater gezogen war.