Jetzt live: Proteste gegen den Akademikerball

Die Wiener Hofburg ist am Freitagabend wieder Schauplatz des freiheitlichen Akademikerballs - vormals WKR-Ball. Kritiker sehend darin ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer. Aus diesem Grund wird es - wie in den Jahren zuvor - in der Innenstadt zu Protesten kommen. Rund um die Hofburg gilt erneut eine Platzsperre, Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten. Die Sperrzone fällt etwas größer aus als 2019 und inkludiert auch den Ring zwischen Bellariastraße und Goethegasse. Für den Innenstadt-Bereich ist ab dem Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der diesjährige Burschenschafter-Ball ist der erste nach dem Rücktritt von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der in der Vergangenheit als Stargast und Redner auf dem Ball aufgetreten ist. Heuer dürfte der an der Ibiza-Affäre gescheiterte Ex-Vizekanzler dem Ereignis fernbleiben. Sein Nachfolger Norbert Hofer wird hingegen am Ball erwartet.

Organisiert werden die Proteste neuerlich von der Plattform "Offensive gegen Rechts". Es wurden rund 700 Personen zur Demonstration angemeldet. Das Motto lautet "FPÖ-Burschiball blockieren". Ab 17.00 Uhr sammelt sich der Demo-Zug vor der Hauptuniversität am Schottentor. Nach einem Marsch durch die Innenstadt ist am späten Abend bei der Staatsoper eine Abschlusskundgebung geplant. Die Exekutive wird mit 1.600 Beamten im Einsatz sein.

Wir begleiten Sie live durch den Demo- bzw. Ballabend.