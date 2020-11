Koalitionsverhandlungen: Was die Wiener Neos (nicht) durchbringen

Am 24. November muss die rot-pinke Koalition im Wiener Rathaus stehen. An diesem Tag findet die konstituierende Sitzung des Gemeinderates statt. Und in dieser wird die neue Stadtregierung gewählt. Bis dahin stehen aber noch viele Stunden Verhandlungen an, denn so einige Inhalte des Koalitionspakts sind nach wie vor offen.

Neos-Parteichef Christoph Wiederkehr bemüht sich derzeit, den harten Verhandler zu geben. „Wir sind noch weit entfernt vom Ziel, sind aber intensiv am Diskutieren“, ließ er zuletzt wissen. Im KURIER-Interview legte er nach: Besonders viel Mut werde die SPÖ bei Bildung und Transparenz brauchen, richtete der pinke Obmann dem Wiener SP-Vorsitzenden Michael Ludwig aus.