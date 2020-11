Rudolfs Kaskes Extrarunde im Gemeinderat

Eigentlich hätte die Polit-Karriere des roten Urgesteins Rudolf Kaske in den kommenden Jahren eher gemütlich im Bundesrat ausklingen sollen. 2018 zog er sich aus der Arbeiterkammer zurück, jetzt zieht er für die SPÖ in den Gemeinderat ein. Nachdem er in Simmering, wo er Bezirksparteichef ist, überraschend ein Grundmandat eroberte.

KURIER: Warum haben Sie sich doch entschlossen, ins Rathaus zu wechseln?

Rudolf Kaske: Nach unserem Wahlerfolg in Simmering mich die dortigen Funktionäre gebeten, den Bezirk im Gemeinderat zu vertreten. Ich wollte sie nicht enttäuschen.

Wofür werden Sie im SPÖ-Klub zuständig sein?

Das haben wir noch nicht besprochen, Aber ich bin da sehr entspannt. Von meinen früheren Funktionen an der Spitze zweier Gewerkschaften und der Arbeiterkammer her bin ich es gewohnt, ein Generalist zu sein, der sich überall auskennen muss.