SPÖ Wien: Roter Rückeroberungsplan für Simmering

Zweiter Punkt ist das Thema Wohnen: „Natürlich wünschen wir uns auch für Simmering einen neuen Gemeindebau“, betont Kaske. Wobei Steinhart im Wohnbau vor allem auf Verdichtung setzen will. Also zum Beispiel Dachgeschoß-Ausbauten. „Wir haben in Simmering sehr viele landwirtschaftliche Grünflächen, die erhalten werden müssen.“ Zudem geht es Steinhart und Kaske um den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in dem Bezirk.

Angesichts der aktuellen Krise stehen die Chancen gut, dass die SPÖ in Simmering wieder Erster wird.

Selber habe er das Amt des Bezirksvorstehers nicht angestrebt, betont Kaske. Und auch die Rolle als Simmeringer SPÖ-Parteichef will er eigentlich nur vorübergehend übernehmen: „2021 ist dann sicher Schluss.“