Ex-AK-Chef Rudi Kaske zieht in den Wiener Gemeinderat ein

Erst wenige Monate vor der Wahl hatte Kaske die SPÖ Simmering als geschäftsführender Parteichef übernommen. Als eine Art Wahlkampf-Manager gelang ihm am 11. Oktober die Rückeroberung des Bezirks, der 2015 an die FPÖ verloren gegangen war. Etwas überraschend gelang es der SPÖ weiters, bei den Gemeinderatswahlen ein drittes Grundmandat in Simmering zu gewinnen. Weil Kaske auf dem dritten Listenplatz kandidierte, zieht er jetzt in den Gemeinderat ein.