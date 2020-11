Wiederkehr: „Ich will die Stadt nicht umfärben“

Das Ziel gibt es seit Jahren. Wie wollen Sie etwas schaffen, das nie geklappt hat?

Es gibt ideologische Grabenkämpfe – auch zwischen Stadt und Bund. Das will ich ändern.

Ein großes Problem hat Wien in der Integration.

Neben der Sprachförderung kann die verschränkte Form der Ganztagsschule dazu führen, dass Kinder und Jugendliche besser Teil unserer Gesellschaft werden und unsere Werte verstehen.

Viele Menschen in dieser Stadt scheinen keine Notwendigkeit zu sehen, Teil der Gesellschaft zu werden.

Es ist traurig, wenn es Eltern gibt, die nicht am besten Bildungserfolg der Kinder interessiert sind. Das ist nicht die Regel. Aber in solchen Fällen braucht es eine klare Haltung der Stadt, den Beitrag der Eltern einzufordern.

Also auch etwa mit verpflichtenden Elternkursen?

Wir müssen zumindest Angebote schaffen. Die Elternarbeit muss an die Schulen geholt werden.

Sie wollen Bildungsstadtrat werden. Den Bildungsdirektor stellt aber wohl auch weiterhin die SPÖ. Wie mächtig wären Sie dann überhaupt?

Das ist sehr hypothetisch. Über den neuen Bildungsdirektor entscheidet eine Fachjury, diese nimmt eine Reihung der Kandidaten vor. Das ist ernst zu nehmen. Der Empfehlung dieser Jury wird Landeshauptmann Michael Ludwig wohl folgen und dann vermutlich auch der Bildungsminister, der die Letztentscheidung trifft.

Und wenn dieser Vorschlag ein SPÖ-Kandidat ist, dann akzeptieren Sie das?

Ich will, dass die qualifizierteste Person genommen wird. Ich gehe nicht in eine Regierung, um umzufärben.

Der Terroranschlag am Montag hat die Stadt erschüttert. Wie kann es sein, dass sich ein junger Mann in Wien so radikalisiert?

Diese Ereignisse machen mich sehr betroffen. Aber unsere wehrhafte Demokratie und unsere starke Stadt werden auch solche harten Angriffe gut überstehen. Für das Versagen der Geheimdienste und die massiven Versäumnisse, die es im Umfeld des Innenministeriums offenbar gab, müssen die politisch Verantwortlichen aber die Konsequenzen tragen. Es braucht jetzt, auch in dieser Zeit der Trauer, konsequente Aufklärung.

Der Attentäter hat sich offenbar in einer Wiener Moschee radikalisiert. Würden Sie derartige Moscheen schließen?

Es braucht mehr. Wir wissen, dass in den Gefängnissen eine Radikalisierung stattfindet. Das Gegenteil müsste dort passieren. Zudem gehören Gefährder besser überwacht und – wenn möglich – abgeschoben. Bei den Moscheen setze ich auf eine intensivere Begleitung und Beobachtung dessen, was passiert. Es kann nicht sein, dass Menschen in Wien radikalisiert werden. Das geht aber nur gemeinsam mit den friedliebenden Muslimen in dieser Stadt. Wir müssen volle Härte gegen jede Form des Islamismus zeigen.