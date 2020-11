Rot-pinke Verhandlungen: „Erstaunlich gute Atmosphäre“

Von einer „erstaunlich guten Atmosphäre“ spricht man auch bei den Neos. Die SPÖ lasse die Pinken auch nicht spüren, dass sie bei der Wahl sechsmal mehr Stimmen hatte, wie es Bürgermeister Michael Ludwig zuletzt noch betonte. „Aber wird sind es sind nicht naiv: Mit 100 Prozent unserer Forderungen werden wir nicht durchkommen“, sagt ein Funktionär.

Dass die Koalitionsverhandlungen derart harmonisch ablaufen, hat natürlich auch mit einem nicht ganz unwesentlichen Aspekt zu tun: Die alles überdeckende Corona-Krise, die andere (vielleicht heikle) Themen in den Hintergrund rückt. „Der Fokus liegt klar auf dem Kampf gegen die Krise und somit auf Arbeit und Wirtschaft“, ist aus Rathauskreisen zu hören. Und in diesen Bereichen gebe es nicht allzu große inhaltliche Differenzen zwischen den beiden Parteien. Ebenso wenig in Kernthemen wie Bildung und Klimaschutz.

Und auch beim Neos-Lieblingsthema Transparenz und Parteienfinanzierung sieht man seitens der SPÖ keine unüberwindbare Hürden: „Es wird auch in diesem Bereich ein starkes Signal geben“, versichert ein roter Funktionär.

Wie bei Verhandlungen üblich, lauern die Stolperfallen aber meistens erst am Schluss. Dennoch sind Neos und SPÖ sicher, dass die Koalition wie geplant bis Mitte November steht. „Geht es nach uns, wird jedenfalls nichts anbrennen“, formuliert es ein Roter.