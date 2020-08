Wien-Wahl: Warum Neos-Chef Wiederkehr mit Ludwig regieren will

Seit dem späten Donnerstagabend ist klar, warum Christoph Wiederkehr, Chef der Wiener Neos und deren Spitzenkandidat für die Wien-Wahl, dezidiert nicht mit Gernot Blümel, Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP bei der Wien-Wahl, koalieren möchte.

Wiederkehr sucht die Nähe zum amtierenden Bürgermeister Michael Ludwig.

Das hat er in der "ZiB 2" im ORF am Donnerstag mehr als klar gemacht. Er stehe für eine Koalition mit der SPÖ zur Verfügung, sagte Wiederkehr. Nachsatz: „Wenn sich Ludwig traut.“ Schließlich würde Wiederkehr nicht seine „Werte an der Garderobe des Bürgermeisters abgeben.“