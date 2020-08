Neos-Spitzenkandidat Wiederkehr zu Koalition mit SPÖ bereit

Das ist insofern interessant, als es bis dato so wirkte, als würden die Neos die Oppositionsrolle bevorzugen: Eine Koalition mit der ÖVP schloss Wiederkehr bereits bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten der Stadt-Neos dezidiert aus.

Und auch im KURIER-Interview vor einigen Wochen betonte er, dass er Gernot Blümel nicht zum Bürgermeister machen werde (siehe oben). Blümel verwende Wien nur als Bühne für Inszenierung.

Grünen mit Pop-up, Neos für Nachhaltigkeit

Damit die Neos aber überhaupt in die Ziehung kommen, muss Wiederkehr wohl noch an seinem Bekanntheitsgrad arbeiten: Der 30-Jährige hat die Stadtpartei 2018 von Beate Meinl-Reisinger übernommen, ist für die meisten in der Hauptstadt aber ein unbekanntes Gesicht.

Wiederkehr nimmt das mit Humor: Jene, die Skandale in Wien verfolgt haben, sollten ihn kennen - Stichwort Krankenhaus Nord. Und vielleicht, so sagt er, würden ihn nach diesem "ZiB2"-Interview ja bald noch mehr besser kennen.

Auch bei den Wahlkampfthemen scheint den Neos etwas das Alleinstellungsmerkmal zu fehlen: Die Pinken fordern etwa mehr Radwege, eine Begrünungsoffensive und die Aufnahme von Flüchtlingen. Das sind klassische Grün-Themen - und die Grünen regieren ja schon in Wien.

Wiederkehr kontert dieser Kritik: Die Frage, ob in Wien geflüchtete Kinder aufgenommen werden, sei keine wahltaktische Frage, "sondern eine Frage von Menschlichkeit".

Und Konzepte wie Radschnellwege oder die Freilegung von unterirdischen Bächen seien "vernünftig und konstruktiv". Die Neos, ist er überzeugt, hätten nachhaltigere Konzepte als die Grünen. "Die Grünen denken sehr stark in Richtung Wahltermin" - Wiederkehr kritisiert das als "Pop-up-Aktionismus".

"Eine Katastrophe für diese Stadt"

Nächstes Kern-Thema der Neos: die Wirtschaft. Die 53.000 Arbeitslosen in Wien - ein großer Teil davon sind junge Menschen unter 25 Jahren - seien laut Wiederkehr "eine Katastrophe für diese Stadt". Hier gingen Chancen verloren. Es brauche Konzepte, um die Wirtschaft anzukurbeln und Unternehmen zu motivieren, Lehrlinge anzustellen.

Dazu gehöre auch, die Bürokratie nach unten zu schrauben. Er nennt ein Beispiel: Ein italienisches Restaurant in seinem Bezirk wolle einen Lehrling anstellen, dürfe das aber nicht, weil nur Restaurants mit österreichischer Küche als Lehrstelle erlaubt seien. "Diese Bürokratie nimmt den Unternehmen die Luft zum Atmen", sagt Wiederkehr.