Neos-Chef Wiederkehr: „Blümel benutzt Wien nur“

Und hier schließt sich Wiederkehr dann doch ein bisschen der Wien-Kritik an, die zuletzt bei der Bundes-ÖVP en vogue war. „Bei uns melden sich Eltern und Lehrer, die vier Tage warten müssen, bis das Ergebnis eines Corona-Tests vorliegt“, so Wiederkehr. „Da versagt das Krisenmanagement.“ Ein Ergebnis müsse es innerhalb von acht Stunden geben. „Das geht auch am Flughafen in wenigen Stunden.“

Kritik übt er aber auch an den Grünen. Konkret in Sachen autofreie Innenstadt, die ja eigentlich eher eine Verkehrsberuhigung sei. Dass es eine solche braucht, finden auch die Neos. Aber bitte ohne Polemik. Bereits seit 2015 habe man mit dem Bezirk in dieser Sache zusammengearbeitet und ein Konzept entwickelt. „Es ist schade, dass die Grünen hier mit Polarisierung Widerstand erzeugt haben.“