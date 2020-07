Eiles-Chef will Neos anführen: "Wenn Wien verloren ist, ist ganz Österreich verloren"

Die Neos trennen die Vorwahl nämlich: in eine Abstimmung für den Spitzenkandidaten und eine für alle weiteren Listenplätze. Wer nun vermutet, Wiederkehr verzichtete auf Unterstützungsaufrufe, weil er keine Konkurrenz um Listenplatz 1 hat, irrt jedoch.

Konkurrenz

Neben dem gebürtigen Salzburger bewerben sich noch zwei weitere Männer um den Platz an der Sonne: Einerseits der der Öffentlichkeit unbekannte Unternehmensberater Amir Hossen Taslimi, andererseits der bekannte Gastronom Gert Kunze (Café Eiles, großes Bild oben).

Und Kunze findet gegenüber dem KURIER durchaus kritische Worte für den Kurs der Liberalen unter Wiederkehr. Die Partei sei sehr bemüht, aber „zu wenig draußen auf der Straße bei den Leuten“, findet er.

Darum mangle es den Kandidaten auch an Bekanntheit - das wisse er durch die vielen täglichen Gespräche in seinem Caféhaus, sagt Kunze. Doch anstatt das „Gefühl der Menschen aufzusaugen“ und sie mit positiven Botschaften abzuholen, verschwende man zu viel Energie an den aufwendigen Vorwahl-Prozess.

"Feuer am Dach"

6,2 Prozent der Stimmen hatten die Neos 2015 erobert, in der aktuellen KURIER-OGM-Umfrage liegen sie bei 6 Prozent. Sollten sie am 11. Oktober tatsächlich bei diesem Wert stagnieren, „dann wäre für mich Feuer am Dach“, sagt Kunze. Gerade jetzt, wo viele Menschen und insbesondere Unternehmer mit den Corona-Hilfen unzufrieden wären, lägen „die liberalen Stimmen doch auf der Straße“.

Speziell in Wien läge das Potenzial einer liberalen Partei bei 12 Prozent, meint Kunze. Die Bundeshauptstadt müsse eigentlich „die Bastion sein, die stärkste Landesgruppe“, auf deren Erfolg die Bundespartei aufbauen könne.