Wiener NEOS sehen Chancen für 56.000 neue Jobs

Die Wiener Neos fordern in der Coronakrise Maßnahmen, um der angespannten Situation am Arbeitsmarkt in der Bundeshauptstadt entgegenzuwirken. Vorgeschlagen werden etwa Entlastungen für Arbeitgeber, Investitionen der öffentlichen Hand oder eine Sonntagsöffnung. Auch die Einführung einer Eingliederungshilfe für Arbeitslose bis 24 Jahren wird empfohlen.

Der Wiener Neos-Chef Christoph Wiederkehr beklagte, dass die Krise den, wie er betonte, ohnehin schon negativen Trend am Wiener Arbeitsmarkt verschärft habe. Nun sei es nötig, durch ein Paket an Maßnahmen mittel- und langfristig Jobs zu schaffen. Laut den Neos sind sogar 56.000 neue Arbeitsplätze möglich, so Wiederkehr, der gemeinsam mit dem Arbeitsmarktexperten Martin Gleitsmann eine entsprechende Analyse präsentierte.