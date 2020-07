Wien-Wahl: Warum die Neos nicht vom Fleck kommen

Für die Liberalen kommt die Vorwahl zu einer günstigen Zeit, sorgt sie doch für Aufmerksamkeit. Die sehr willkommen sein dürfte: In der aktuellen KURIER-OGM-Umfrage liegen die Neos bei 6 Prozent und damit praktisch genau bei ihrem Ergebnis von 2015 (6,2 Prozent). Zum Vergleich: Bei der Nationalratswahl 2019 holten sie in Wien 9,9 Prozent (bundesweit: 8,1), bei der EU-Wahl wenige Monate zuvor gar 10,2 Prozent (bundesweit: 8,4).

Das Potenzial für die Zweistelligkeit ist in der Hauptstadt also offensichtlich vorhanden. Warum trotzdem so schwache Umfrage-Ergebnisse?

Bund vs. Land

Während es die Neos im Bund immer wieder schaffen, Themen prominent zu besetzen, gelingt ihnen das auf Landesebene nicht im selben Ausmaß. Zwar sind sie auch in Wien hochaktiv, leisten gute Oppositionsarbeit und kommunizieren ihre Positionen, kommen damit aber oftmals nicht durch. Dazu kommt auch Pech: So wurde die Untersuchungskommission zu parteinahen Vereinen, an sich ein aufgelegter Elfmeter für die Transparenzverfechter, weitgehend von der Corona-Pandemie überdeckt.

Krisenverlierer

Nicht das einzige Problem im Zusammenhang mit der Pandemie. Wie überall auf der Welt kommt hier der „rally ’round the flag“-Effekt zu Tragen, demgemäß sich die Bevölkerung in Krisenzeiten hinter der politischen Führung schart. Noch dazu, wenn die Zufriedenheit mit der Krisenbewältigung so hoch ist wie in Wien. Zusätzlich „nützt die Polarisierung durch die Angriffe auf Wien, etwa durch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, auch eher Rot-Grün“, analysiert Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle.