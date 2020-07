Antirassistische Proteste in Wien: Sie haben einen Traum

Was haben George Floyd und Marcus Omofuma gemeinsam? Beide lebten als Schwarze in einem mehrheitlich weißen Land, beide wurden durch überzogene Härte von Polizisten getötet. Omofuma 1999 während seiner Abschiebung aus Wien, Floyd knapp dreißig Jahre später in den USA, beide sind erstickt.

Am 4. Juni werden beide Namen erstmals von einer Menschenmenge in der Wiener Innenstadt skandiert. Die nach Floyds Tod in den USA (zum wiederholten Male) losgetretenen „Black Lives Matter“-Proteste sind an diesem Tag endgültig in Österreich angekommen. Veranstalter und Polizei hatten mit einer Versammlung von etwa dreitausend Personen gerechnet – etwa die Hälfte derer, die auf Facebook zugesagt hatte – weil es nach Regen aussah. Letztlich sind es laut offiziellen Zahlen etwa 50.000 geworden.