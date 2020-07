Polizei reagiert mit Sensibilisierung und plant Meldestelle für Übergriffe

Tatsächlich sind Persönlichkeitsbildung und Sozialkommunikation in der Polizeiausbildung mittlerweile wesentliche Bestandteile. Gleichzeitig kommuniziert auch die Polizeispitze klar, dass Übergriffe und Misshandlungen durch Polizisten nicht geduldet werden – zuletzt wählte der Wiener Vize-Landespolizeipräsident Michael Lepuschitz in einem internen Schreiben entsprechende Worte. Doch die kamen nicht überall gut an. Die Gewerkschaft sah die Polizisten dadurch „in Misskredit“ gebracht.

317 Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten gab es im Vorjahr. Schon lange wird eine externe Behörde gefordert, an die solche Vorwürfe gemeldet werden können. Eine entsprechende Ermittlungsstelle ist auch im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen. Im Herbst soll das Projekt vorgestellt werden.