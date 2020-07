Parkpickerl-Ausweitung in Simmering könnte kippen

Dass es seitens der MA 65 eine so klare Ansage gegeben habe, will man im Büro von Hebein freilich nicht bestätigen. Doch auch dort ist man sich der Probleme bewusst, die sich aus dem zeitlichen Zusammenfallen der Ausweitung in Simmering und der Wien-weiten Reform ergeben. „Wir versuchen, gemeinsam eine praktikable Lösung zu finden“, sagt ein Hebein-Sprecher. Wie diese anders aussehen könnte als ein Stopp der geplanten Ausweitung – dazu wollte er sich noch nicht äußern.