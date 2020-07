Wiener Stadtregierung im Beliebtheitsranking: Ludwig top, Hebein Flop

Die Grünen-Chefin hat somit unter allen Mitgliedern der Stadtregierung den schlechtesten Saldo aus positiven und negativen Bewertungen: Er liegt bei minus 26.

Die SPÖ rasch geeint

Am anderen Ende der Skala steht der Bürgermeister – mit einem Saldo von plus 26. Ludwig punktet bei Anhängern aller Parteien. „Er ist verträglich, paktfähig, verlässlich“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. „Er ist – im positiven Sinne – für die Wiener in all seiner Rundlichkeit ,einer von uns‘.“

Die guten Werte von Ludwig sind durchaus überraschend. Vor allem, dass er innerhalb der eigenen Partei so gut ankommt, hätte vor zwei Jahren – bei seinem Amtsantritt – wohl kaum jemand prognostiziert.

Ludwig übernahm die Wiener SPÖ in einer Kampfabstimmung, die Partei war zerstritten.