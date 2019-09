Peter Hanke: Der neue „Sir“ in der Wiener SPÖ

Ziemlich exakt 24 Stunden. Mehr Zeit bleibt nicht, um der serbischen Hauptstadt Belgrad einen Besuch abzustatten. Bei Peter Hanke ( SPÖ), Wiens Wirtschafts- und Finanzstadtrat, reiht sich seit Amtsantritt Reise an Reise.

Sei es zum deutschen Nachbarn nach Berlin. Sei es nach Brüssel, Zypern und Japan. Und nach London, wo Hanke verunsicherte Unternehmen angesichts des bevorstehenden Brexit nach Wien locken will.

Oder eben, wie kürzlich, nach Belgrad. Im Stundentakt folgen Termine. Hanke führt Gespräche mit Bürgermeister und Stadträten, trifft junge Start-ups und plaudert mit Unternehmern.

Werbung für Wien und seine Unternehmen zu machen – das ist der Auftrag, mit dem er reist.

In Belgrad geht es etwa darum, ob und wie Wien die Serben mit Know-how beim U-Bahn-Bau unterstützen kann. Was Belgrad vom sozialen Wohnbau lernen könnte. Oder welche Wiener Modelle helfen würden, damit Belgrad mit der Wasseraufbereitung beginnen kann – und Abwässer nicht mehr ungefiltert in die Flüsse entsorgt.