Neue Details: Fahrverbot in Wiener City wird am Mittwoch verhandelt

Denn Gesprächsstoff gibt es am Mittwoch jedenfalls genug: Lautstarke Kritik an der "autofreien" City kam gleich von mehreren Seiten.

Von den Kaufleuten in der Innenstadt (die Umsatzeinbußen fürchten) - etwa Handelsobmann Rainer Trefelik. Von den roten Bezirksvorstehern aus den Nachbarbezirken (die mehr Verkehr durch Parkplatzsucher befürchten und eine Lösung für dieses Problem verlangen) - zuletzt im Standard durch Lea Halbwidl, Markus Rumelhart und Saya Ahmad artikuliert. Und von höchster Stelle im Rathaus, von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (der vor einer Schnell-Schnell-Lösung sowie vor Verdrängungseffekten warnt).

Hoffen auf den Lerneffekt

Hebein versucht jetzt, diese Bedenken einzufangen. Heute, Freitag, sind alle Vorsteher der Bezirke innerhalb des Gürtels zu ihr ins Rathaus geladen - sowohl rote, als auch grüne. Wenn überhaupt, wird der Termin wohl aber nur atmosphärische Verbesserungen bringen. Denn: Hebein hat den Bezirkschefs kaum etwas anzubieten.

Sobald das Fahrverbot in der Innenstadt in Kraft ist, werde das Verkehrsaufkommen in den Nachbarbezirken jedenfalls steigen, sagt ein Insider zum KURIER. Maßnahmen gebe es keine dagegen - außer geduldig zu sein. Die Lage werde sich erst beruhigen, sobald bei den Autolenkern ein Lerneffekt eintrete. Und das könne dauern.

Die Bezirksvorsteher wird das wenig freuen: Vom Verkehr geplagte Anrainer kommen so kurz vor einer Wahl ungelegen.

Warten auf die Entscheidung

Und das wird nicht gerade dazu beitragen, dass Ludwigs dem Fahrverbot zustimmt. Der Bürgermeister hatte zuletzt angekündigt, das Projekt noch pürfen zu wollen. Dem Vernehmen nach ist er nicht abgeneigt, das Vorhaben noch zu kippen - der KURIER berichtete.