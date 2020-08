Wien-Wahl: Wiederkehr kennt keiner? "Man wird ihn kennenlernen"

Sie sehe das "sehr entspannt". 2015, als sie Spitzenkandidatin in Wien war, sei es ihr ganz ähnlich gegangen - auch sie war neben Parteigründer Matthias Strolz kaum bekannt. "Da ist an dieser Stelle (im Ö1-Studio, Anm.) Matthias Strolz gesessen und wurde gefragt: Was soll das werden in Wien? Die Meinl-Reisinger kennt ja keiner."

Meinl-Reisinger, die 2018 den Bundesparteivorsitz von Strolz übernommen hat, ist sich bei ihrem Nachfolger in Wien sicher: "Man wird ihn kennenlernen im Wien-Wahlkampf, er wird das hervorragend machen." Wiederkehr habe in den vergangenen Jahren in Wien gezeigt, "was echte Kontrolle ist", die Stadtpartei habe sich aber nicht nur beim Transparenz-Thema, sondern auch bei Wirtschaft und Bildung als "zuverlässig" erwiesen.

Umfragewerte als "Zeichen von Stabilität"

Fakt ist aber, dass die Pinken in Wien auf der Stelle treten - in Umfragen stehen sie derzeit bei sieben bis acht Prozent, bei einer OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER Anfang Juli sogar nur bei sechs Prozent. Dennoch ist Meinl-Reisinger "zuversichtlich, dass wir dazugewinnen werden".

Nicht nur in der Stadt, auch im Bund stagnieren die Umfragewerte: Die pinke Parteichefin wertet das aber eher positiv, und zwar als Zeichen von Stabilität. "Alle anderen Oppositionsparteien haben in der Krise verloren, nur wir nicht. Das zeigt, welche verlässliche, gute Arbeit wir machen."