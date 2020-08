Podcast: Die ÖVP im Parteien-Check zur Wien-Wahl

Die Türkisen starten in Wien von einem historisch schlechten Ergebnis aus – und zugleich aus einer Position der Stärke, die sich aus der Bundespolitik speist. Die Wiener ÖVP baut bei der Wahl auf den Sebastian-Kurz-Effekt und hat einen kleinen Bonus: Denn ihr Spitzenkandidat - Gernot Blümel - ist auch Finanzminister der Republik.

Aber wie gelingt Blümel der Spagat zwischen seinem Dasein als Finanzminister und seinem Antreten als türkiser Spitzenkandidat für die Wien-Wahl am 11. Oktober? Mit welchen Themen gehen die Türkisen in die Wahl? Und was spricht für eine rot-türkise Koalition?

All das behandelt die aktuelle Folge des Podcast „Nur in Wien“.