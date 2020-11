Was die Wiener Neos von ihren Salzburger Kollegen lernen können

In Salzburg sind zwar auch die Grünen mit in der Regierung. Ob ein oder zwei Partner, das sei nicht entscheidend, sagt Klambauer. „Ich bin in der Landesregierung nur eine von sieben. Dennoch ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. So eine Regierung funktioniert nur gemeinsam“, sagt sie.

Diese Lektion dürfte Wiederkehr schon gelernt haben. „Mir geht es um eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagte er diese Woche im KURIER-Interview.